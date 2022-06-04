” في البانيو ومع دش الحمام ” .. شاهد : أحدث ظهور للفنانة روبي

كتب امير فتحي في السبت 4 يونيو 2022 02:47 مساءً - شاركت الفنانة ” روبي ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

وظهرت روبي في الصور وهي ترتدي فستان أسود قصير ومن فوقه روب طويل .. فيما كانت تقف داخل البانيو وفي إحدى الصور أمسكت ب ” دش الحمام ” .

وأرفقت روبي الصور بتعليق أشارت من خلاله إلى جميع القائمين على جلسة التصوير من مصفف الشعر وخبير الماكياج والمصور وغيرهم .