شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تنفيذى سابق لـ ديزنى يرجح عودة جونى ديب لتمثيل دور جاك سبارو بملايين الدولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجح مسئول تنفيذى سابق فى ديزنى، استدعاء جوني ديب لإعادة تمثيل دور كابتن جاك سبارو، لأن الجماهير لديها رغبة كبيرة لرؤية ذلك يحدث، وقال المدير التنفيذي السابق، الذى لم يذكر اسمه - لمجلة People: "أعتقد أن ديب، قد يعود بصفته قرصانًا مارقًا متعجرفًا، وسيحصل على الكثير من ملايين الدولارات".



تقرير ديلى ميل

وقال المدير التنفيذى السابق فى ديزنى، "أعتقد تمامًا بعد صدور الحكم لصالح جونى ديب، فإن ديزني مستعدون لإعادة العمل مع جوني ليقوم بتمثيل دور كابتن جاك سبارو، وسيكون هناك الكثير من الكنوز المحتملة في شباك التذاكر لشخصية محبوبة متأصلة بعمق في ثقافة ديزني"، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتوقع المسئول السابق فى ديزنى، أنه بعد النجاح الكبير الذى حققته شركة باراماونت بيكتشرز فى فيلم Top Gun: Maverick ، ​​سوف تتطلع ديزني لاستعادة امتيازها المحبوب، وأضاف:" هناك رغبة كبيرة لإعادة نجوم هوليوود للتمويل فى الأعمال الشعبية على نطاق واسع".

وعلى الرغم من ثقة المطلعين فى أن ديزني يمكن أن تعيد الامتياز لـ جونى ديب، إلا أن المصدر، غير متأكد من أن الممثل سيكون على استعداد لذلك.

وخلال محاكمة التشهير مع زوجته السابقة أمبر هيرد، 36 عامًا، أخبر الممثل هيئة المحلفين، أنه لن يعمل مع ديزني مرة أخرى بعد استبعاده من فيلم Pirates السادس، ويدعي فريقه القانوني أن "ديب" خسر 22 مليون دولار في يوم الدفع بعد أن نشرت هيرد مقالها الافتتاحي في واشنطن بوست في عام 2018 والذي لم يحدد ديب، ولكن من الواضح أنه وصفه بأنه معتدي محلى.

وقال جونى ديب، إنه شعر كما لو أنه "مذنب حتى تثبت براءته" مع مديري ديزني التنفيذيين، وعلى الرغم من أن وكيله السابق شهد في المحكمة بأنه كان في الواقع "سلوك غير مهني" لديب، مما جعل الاستوديوهات "مترددة" في عمله.

واضطر ديب أيضًا إلى التنحي عن دوره كجرينديلوالد في امتياز هاري بوتر بعد أن خسر دعوى تشهير المملكة المتحدة ضد The Sun ، والتي رفعها بسبب وصفه بأنه "مضرب الزوجة".