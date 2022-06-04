شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف من أرشيف محمود عبد العزيز.. يداعب الصحفيين فى كان: مش عايز أبقى غلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميز النجم الراحل الساحر محمود عبد العزيز، بخفة دم حقيقية، رغم أنه لم يُصنف بأنه ممثل كوميدى، ولكن الكوميديا التي كانت تخرج منه سواء أمام الكاميرا أو خلفها، دائمًا ما تكون فطرية، بتعليقاته الساخرة، وحركاته المضحكة، وأسلوبه الفريد من نوعه فى الإضحاك.

الساحر محمود عبد العزيز، قدم في العام 2008، فيلم "ليلة البيبي دول"، مع كوكبة من الفنانين الكبار منهم نور الشريف ومحمود حميدة وعزت أبو عوف وجمال سليمان وجميل راتب وليلى علوى وأحمد مكى وسولاف فواخرجي، وإخراج عادل أديب، وسيناريو وحوار الراحل عبد الحى أديب.

وتزامنًا مع الاحتفال بذكرى ميلاده، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للراحل محمود عبد العزيز، مع كل من نور الشريف ومحمود حميدة وعادل أديب وجمال سليمان، وهم يقفون أمام الصحفيين المصريين في مهرجان كان السينمائى، بينما ظل محمود عبد العزيز يداعب الصحفيين، حيث لم يكن يرغب في التصوير، إلا أن المصوريين ظلوا يلحوا عليه ويقولوا له إن هذه الصورة ستكون "غلاف"، ليرد قائلا، "مش عاوز ابقى غلاف"، وسط ضحك زملاءه من الفنانين.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمود عبد العزيز أو كما يلقب بـ "الساحر"، حيث قدم للسينما والتليفزيون مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والدرامية، التى حفرت اسمه في تاريخ الفن المصرى، وأصبحت علامات وأيقونات فنية حتى الان.