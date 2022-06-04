شكرا لقرائتكم خبر عن "صانع البهجة" لناصر عبد المنعم على مسرح الغد.. الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج المسرحي ناصر عبد المنعم خلال صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، عن بداية عرضه الجديد "صانع البهجة" عسل وطحينة.. جنان في جنان، من روائع بديع خيري ونجيب الريحاني، يوم الإثنين المقبل الموافق 6 يونيو، علي مسرح الغد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

العرض المسرحى "صانع البهجة" من بطولة سيد الرومى، سامية عاطف، ريم أحمد، محمود الزيات، خضر زنون، أشرف عبد الفضيل، محمد حسيب، هايدى بركات، ديكور محمد هاشم، أزياء سماح نبيل، اعداد موسيقى جمال رشاد، واعداد وإخراج ناصر عبد المنعم.

يذكر أن آخر أعمال المخرج ناصر عبد المنعم المسرحية عرض "أحدب نوتردام"، بطولة يحيى محمود، رجوي حامد، مريم الجندي ، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت، فادي ثروت، مي السباعي، جورج أشرف، هبة قناوي، محمد عبد الوهاب، أحمد مخيمر، شريف فاروق، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان كريم عرفة، استعراضات كريمة بدير، ديكور حمدي عطية، أزياء نعيمة عجمي، العرض عن رواية أحدب روتردام لفيكتور هوجو، ترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، ومن إخراج ناصر عبد المنعم .

"أحدب روتردام" رواية رومانسية فرنسية من تأليف فيكتور هوجو وتتناول أحداث روايته التاريخية كاتدرائية نوتردام باريس "Notre-Dame de Paris" والتي تدور فيها الأجزاء الأكثر أهمية من الرواية وقد وصف الشاعر الفرنسي الكبير ألفونس دي لامارتين فيكتور هوجو بعد ظهور الرواية بـ "شكسبير الرواية" ، ومن أجمل شخصياته الروائية (شخصية الأحدب) وظاهريا وقع الأحدب في حب شابة جميلة محاولا التضحية بحياته عده مرات من أجلها، وبدا أنه حب رجل لامرأة وارتفع الكاتب بمستواه بالقدرة على التصوير، لكن الواقع أن الأحدب بعاهته والنكران والقمع الذين عانى منهما، وقع في حب دفء الجمال الإنساني المحروم منه (والموجود أيضا بأعماقه الداخلية) جمال ظهر أمامه في صورة امرأة، عطفت عليه ولم تسخر من عاهته أو تشويه جسده، وليس مجرد حب رجل لامرأة.