شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يغنى "بحبك" مع ابنتيه على المسرح.. ووصلة غزل مع زوجته بسمة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان تامر حسنى، مقطع فيديو له أثناء غنائه على المسرح فى إحدى حفلاته التى شهدت العديد من اللقطات المميزة، منها ظهور ابنتيه تاليا وأمايا، على خشبة المسرح، حيث شاركتا والدهما تقديم أغنية "بحبك" من فيلم "مش أنا"، فيما ظهرت زوجته بسمة بوسيل أثناء تصويرهم بهاتفها، وعقب انتهاء الأغنية احتضن تامر حسني ابنتيه، ثم قال مازحًا، "فين أمهم؟"، لتصعد على الفور بسمة على المسرح وتحتضن تامر وابنتيهما، وسط تفاعل كبير من الجمهور.









تعليق تامر حسنى على الفيديو

وفى تعليقه على الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، قال تامر حسنى: "فين أمهم.. حيات قلبي يا أمهم، ربنا يخليكى ليا ويخليلنا ولادنا والمرة الجاية يكون أستاذ آدم صاحي".

تعليق بسمة بوسيل على الفيديو ورد تامر عليها عبر التعليقات

وفى المقابل، شاركت الفنانة بسمة بوسيل، فيديو آخر من الحفل، أثناء مناداه تامر حسنى عليها ولحظة صعودها على المسرح وتصفيق الجمهور لهم، وعلقت على الفيديو، "العائلة هي كل شيء"، ليرد تامر حسنى عليها في تعليق: "أنتم كل شيء، المرة الجاية إن شاء الله يكون آدم باشا كبر شويه وبقى يقدر يسهر أكتر من كدا".



تامر حسنى وزوجته وابنتيه

في سياق آخر، انتهى النجم تامر حسنى وأبطال فيلمه الجديد "بحبك" من تصوير آخر مشاهد العمل، حيث جمعت المشاهد الأخيرة بتامر حسنى وهنا الزاهد وهدى المفتى، وحرصوا على الاحتفال بانتهاء التصوير، وذلك قبل طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل حسبما أعلن تامر مؤخرًا.

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره منذ أيام بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.