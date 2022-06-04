شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يحيى ذكرى ميلاد والده.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز، على إحياء ذكرى عيد ميلاد والده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، المقرر له غدا 4 يونيو، حيث نشر صورة لهما عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "عيد ميلاد أبويا بكره، 4/6/1946 أحب تاريخ إلى قلبي، تاريخ البداية التي لم أكن أتمنى لها نهاية، ولكنها الحياة، يوم ميلاد أبويا، الحاج محمود عبد العزيز، قدوتي وسندي وضهري وأماني، كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفى مكان أحسن من هنا بكتيييييييير، كنت وما زالت وستظل أغلى إنسان فى حياتي، بحبك أوى، وحشتني أوى، وحاجات كتير أوي، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

وحل الفنان محمد محمود عبد العزيز، مؤخرا، ضيفا على برنامج "أحلى الكلام"، الذى يذاع عبر أثير راديو مصر 88.7 فى الـ7 مساء كل الخميس، وتقدمه المذيعة لبنى فوزى، وإشراف الإعلامية أميمة شكرى رئيس الإذاعة، وتحدث عن أعماله الدرامية التى شارك فيها مؤخرا منها مسلسلى "نقل عام" و"ملف سرى"، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.