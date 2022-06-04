شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يحيى ذكرى ميلاد والده.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز، على إحياء ذكرى عيد ميلاد والده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، المقرر له غدا 4 يونيو، حيث نشر صورة لهما عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "عيد ميلاد أبويا بكره، 4/6/1946 أحب تاريخ إلى قلبي، تاريخ البداية التي لم أكن أتمنى لها نهاية، ولكنها الحياة، يوم ميلاد أبويا، الحاج محمود عبد العزيز، قدوتي وسندي وضهري وأماني، كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفى مكان أحسن من هنا بكتيييييييير، كنت وما زالت وستظل أغلى إنسان فى حياتي، بحبك أوى، وحشتني أوى، وحاجات كتير أوي، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".
وحل الفنان محمد محمود عبد العزيز، مؤخرا، ضيفا على برنامج "أحلى الكلام"، الذى يذاع عبر أثير راديو مصر 88.7 فى الـ7 مساء كل الخميس، وتقدمه المذيعة لبنى فوزى، وإشراف الإعلامية أميمة شكرى رئيس الإذاعة، وتحدث عن أعماله الدرامية التى شارك فيها مؤخرا منها مسلسلى "نقل عام" و"ملف سرى"، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.
وكان قد شارك النجم كريم محمود عبد العزيز، متابعيه وجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة تجمعه مع والده الراحل النجم محمود عبد العزيز وشقيقه الأكبر محمد محمود عبد العزيز، وعلق كريم على الصورة قائلا: "ذكريات لا تنسى"، ويبدو فيها كريم أصغر سنا، بينما بدا الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز بصحة جيدة، حيث كانت الصورة قبل سنوات من وفاة الساحر محمود عبد العزيز.