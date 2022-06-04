آمبر هيرد: أشعر بحزن وخيبة أمل تفوق الكلمات

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 01:13 مساءً - منذ 11 دقيقة

نشرت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، بياناً لها بحسابها الرسمي على تويتر بعد خسارتها المعركة القضائية أمام زوجها السابق جوني ديب في قضية التشهير.

وقالت هيرد: “خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الكلمات، أشعر بالحزن، لأن جبل الأدلة لا يزال غير كافٍ للوقوف في وجه القوة والتأثير والسيطرة غير المتكافئة لزوجي السابق”. وأضافت في بيانها: “أشعر بخيبة أملٍ أكثر مما يعنيه هذا الحكم بالنسبة للنساء الأخريات، إنها نكسة، إنه يعيد عقارب الساعة إلى الوراء في وقت يمكن فيه أن تتعرض المرأة التي تتكلم وتتحدث علانية للعار والإهانة، إنه يعيق فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد”.

فيما وجهت اتهامات إلى محامي جوني قائلة: “أعتقد أن محامي جوني نجحوا في إقناع هيئة المحلفين، بالتغاضي عن القضية الرئيسية المُتعلقة بحرية التعبير، وتجاهل الأدلة التي كانت حاسمة للغاية لدرجة أننا فزنا بها في المملكة المتحدة، أنا حزينة لأنني فقدت هذه القضية، وحزينة أيضاً لأنه يبدو أنني فقدت ميزة التحدث بحرية وانفتاح”. ويبدو أنه كان قد أعد البيان الذي نشره كل منهم موقعي علي فيس بوك وتويتر سابقا؛ نظرا لظهوره بعد دقائق من الحكم وكأنهما كانا يتوقعان حكم المحكمة مسبقا. وكانت المحكمة قد قضت بانتصار جوني ديب في قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد التي رفعت ضدّه دعوى قضائية بشأن مزاعم تتعلق بالعنف المنزلي.

وفرضت المحكمة على هيرد غرامةً قدرها 15 مليون دولار تعويضاً لجوني ديب، بعد أن وجدت هيئة المحلفين أنها شوهت سمعة زوجها السابق في مقال نشرته بـ”واشنطن بوست” عام 2018، كتبت فيه عن كونها “شخصية عامة تمثل العنف المنزلي”. فيما وجدت الهيئة أن جوني ديب قد شوه سمعة آمبر هيرد لكن من خلال محاميه آدم والدمان، وفرضت عليه 2 مليون كتعويض عن الأضرار. يذكر أن جوني ديب تزوج آمبر هيرد عام 2015، لكن خلافاتهما ظهرت بعد عام واحد من الزواج، إذ رفعت هيرد دعوى طلاق عام 2016، متذرعة بأن جوني ديب قام بالاعتداء عليها جسدياً، وتم الانتهاء من إجراءات الطلاق عام 2017، لكن المعارك القانونية لم تنتهِ بين الطرفين.