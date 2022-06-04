في ذكرى ميلاده.. غوغل يحتفل بمحمود عبد العزيز

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

يصادف اليوم السبت 4 يونيو 2022، ذكرى ميلاد الممثل المصري الراحل ​محمود عبد العزيز​، الذي ولد يوم 4 يونيو 1946، وتوفي عام 2016.

وفي هذه المناسبة أحيا غوغل ذكرى ميلاد الراحل محتفلا بهذا اليوم، من خلال نشر صورة لمحمود عبد العزيز عبر صفحتهم الرئيسية مخصصا أداة للبحث عن صور وحياة الممثل الراحل.

شارك محمود عبد العزيز في عدد كبير من الأفلام ومن أهمها “طائر الليل الحزين”، “شفيقة ومتولي”، “بناتنا في الخارج”، “العذراء والشعر الأبيض”.

كما شارك في عدة بطولات درامية منها “رأفت الهجان” بأجزائه الثلاثة، “محمود المصري”، “باب الخلق”، “جبل الحلال”، ومسلسل “راس الغول”.