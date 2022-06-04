دراسة تكشف السبب وراء طول عنق الزرافة!

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 01:13 مساءً - يعتقد عادة أنّ الزرافة تطورت لتنمو رقبتها التي يبلغ طولها ستة أقدام حتى تتمكن من الوصول إلى الأوراق على أعلى فروع الأشجار.

ولكنّ في دراسة جديدة أجراها خبراء صينيون ونشرتها “دايلي ميل” وقامت بترجمتها “صوت بيروت انترناشونال” تزعم أنّ رقبة الثدييات المميزة تطورت على مدى ملايين السنين لأنها كانت بالنسبة لها سلاحاً فعالاً.

توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل حفريات من نوع زرافة ‘غريب’ يسمى ديسكريكس شيزي، التي جابت منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين منذ 17 مليون سنة.

تشير النتائج إلى أنّ الزرافات طورت رقاباً طويلة لضرب ذكور آخرين للحصول على أنثى، لأنه كلما طالت العنق سمحت لهم بتوليد المزيد من القوة والسرعة.

على عكس الزرافات الحديثة ، كان لدى زرافة ” ديسكريكس شيزي” أوسيكون واحد فقط، وهو الهيكل العظمي المغطى بالجلد في الجزء العلوي من الرأس، لكنه كان على شكل قبة أو قرص.

وقد سمّيت ديسكريكس شيزي لأنّها تملك أوسيكون واحد يشبه مخلوق شيزي ، وهو مخلوق من الأساطير الصينية القديمة يملك قرناً واحداً، وقاد الدراسة الجديدة باحثون من معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في بكين.

وقال مؤلف الدراسة وانغ شيكي: “كل من الزرافات الحية وديسكريكس شيزي تنتمي إلى الزرافويديا ، وهي عائلة فائقة”، وتابع: “على الرغم من اختلاف أشكال الجمجمة والرقبة بشكل كبير ، إلا أنّ كلاهما مرتبط بصراعات المغازلة الذكورية وكلاهما تطور في اتجاه مختلف.”

اليوم، يمكن أن يصل طول عنق الزرافة إلى ستة أقدام، أطول من الرجل العادي ، ويمكن أن يصل وزنها إلى 600 رطلاً، منذ ملايين السنين، كان لدى الزرافة رقبة أكثر خشونة ، لكنّ المنافسة على الطعام دفعت الزيادة المطردة في طول الرقبة إلى الانخفاض على مدى أجيال عديدة.

سمحت الرقاب الأطول للزرافات بالبحث عن أوراق الأشجار الصالحة للأكل في غابات السافانا الأفريقية التي كانت بعيدة المنال ، وفقاً لنظرية تشارلز داروين للانتقاء الطبيعي.

اقترحت النظرية أنّ الزرافات ذات الرقاب الطويلة كانت قادرة على الوصول إلى الطعام المطلوب للبقاء على قيد الحياة ونقل شفرتها الجينية إلى الأجيال اللاحقة.

ومع زيادة مراقبة سلوك الزرافة، بدأ العلماء يدركون أنّ الرقبة بمثابة سلاح في مسابقة المغازلة الذكورية، هذا واضح في المقاطع التي يتم تداولها عبر الإنترنت اليوم ، والتي تظهر الذكور يضربان بعضهما البعض بوحشية.

تميل الرقاب الأطول إلى توليد المزيد من السرعة والقوة ، لذلك كلما طالت الرقبة ، زاد الضرر الذي يلحق بالخصم.

في الواقع، يرتبط حجم عنق ذكور الزرافات ارتباطا ًمباشراً بالتسلسل الهرمي الاجتماعي ، كما أنّ منافسة المغازلة هي القوة الدافعة وراء تطور الرقاب الطويلة، تم العثور على الحفريات التي تتضمنها هذه الدراسة في طبقات اسمها “ستراتا” تعود إلى أوائل العصر الميوسيني (طبقة من الصخور أو الرواسب) منذ حوالي 17 مليون سنة على الحافة الشمالية لحوض جونغجار ، شينجيانغ.

كانت الجمجمة الكاملة وأربعة فقرات عنق الرحم التي تنتمي إلى ديسكريكس شيزي جزءاً من الاكتشاف، يشير التحليل إلى أنّ الأنواع القديمة كانت تحتوي على أغطية رأس تشبه الخوذة، تشبه القبة أكثر من كونها نقطة حادة ، ومفاصل الرأس والرقبة المعقدة بشكل خاص.

وجد الباحثون أنّ المفاصل المعقدة بين الجمجمة والفقرات العنقية للأنواع تم تكييفها بشكل خاص مع التأثير عالي السرعة وجهاً لوجه، كان هذا الهيكل أكثر فعالية بكثير من الحيوانات الحية ، مثل ثور المسك ، التي تتكيف بشكل جيد مع تأثير الرأس.

في الواقع، ربما كانت ديسكريكس شيزي من أفضل الفقاريات تكيفاً مع تأثير الرأس على الإطلاق، كما يعتقد الباحثون، وتشير النتائج إلى أنّ القدرة على ضرب الخصم بأعناقهم، وفوائد البقاء المرتبطة بها، كان جزءاً أساسياً من مورفولوجيا الزرافة لملايين السنين.

قارن فريق البحث أيضاً مورفولوجيا القرن لعدة مجموعات من المجترات ، بما في ذلك الزرافات والماشية والأغنام والغزلان وذوي القرون الشوكية، وجدوا أنّ تنوع القرن لدى الزرافات أكبر بكثير من المجموعات الأخرى ، مع ميل نحو الاختلافات الشديدة في التشكل.

يشير هذا إلى أنّ صراعات التزاوج تكون بشكل عام أكثر كثافة وتنوعاً لدى الزرافات منها في المجترات الأخرى، وتشير النتائج أيضاً إلى أنّ ديسكريكس شيزي كانت تعيش في أراضي عشبية مفتوحة جافة وربما تهاجر موسمياً.

بالنسبة للحيوانات في ذلك الوقت ، كانت بيئة المراعي أكثر جرداء وأقل راحة من بيئة الغابات. في الواقع ، قد يكون القتال العنيف للأنواع مرتبطاً بالإجهاد المرتبط بالبقاء على قيد الحياة الناجم عن البيئة.