شاكيرا تدخل المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 01:13 مساءً - منذ ساعتين

بات موضوع انفصال لاعب كرة القدم الإسباني ​جيرارد بيكيه​ والنجمة الكولومبية ​شاكيرا​، حديث الناشطون في أغلب دول العالم حيث لا يزال إسمهما حتى اليوم يتصدر الترند على محركات البحث وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.

ونقلت شاكيرا إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية جراء تعرضها لنوبة قلق شديدة بسبب أزمة خيانة بيكيه لها، ما أدى إلى تدهو حالتها وتوجبت حالتها المتابعة الصحية ونقلت إلى مستشفى تيكنون في برشلونة لتلقي العلاج.

وأكدت صحفيتان في “EL Periodico” الإسبانية ، أن بيكيه كان يلتقي بفتاة شقراء صغيرة تبلغ من العمر 20 عامًا ، وهي طالبة ومضيفة حدث في برشلونة، ومع ذلك، لم يتم الكشف عن هويتها.

اما قصة حبهما التي بدأت منذ 12عاما، وكان اللقاء الأول عقب طرح «واكا واكا» وهي أغنية كأس العالم للعام 2010 التي غنتها شاكيرا حبيبة جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة الإسبانى.

ويبدو أن العلاقة العاطفية التي نشأت في عام 2010، قد أوشكت على الانتهاء بسبب خلافات بين الطرفين مؤخرا.

وبحسب صحيفة “El Periodico” الكتالونية، فإن شاكيرا لم تعد تعيش مع بيكيه في منزل واحد منذ عدة أيام.