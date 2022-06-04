امريكية تجد أكثر من “36 الف دولار” مخبأة داخل وسادة

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 01:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2022 12:07 مساءً

اكتشفت إمرأة من كاليفورنيا اكتشافاً مذهلاً بعد إحضار مجموعة من الأرائك التي وجدتها في موقع كريجزلست، أكثر من 36000 دولار ومفاجأة مخبأة داخل وسادة.

كانت فيكي أومودو من سان بيرناردينو تتصفح موقع كريغزلست بحثاً عن أثاث لمنزلها الجديد، عندما عثرت على قائمة مجانية تضم أريكتين وكرسي مطابق، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “الجارديان”.

كانت أومودو في البداية حذراً من العرض المجاني، حيث قالت لـABC7، “قلت” ربما تكون وسيلة للتحايل اسمحوا لي أن أتصل بهم”، عند الاتصال بالعائلة التي

كانت تتخلى عن الأثاث، علمت أومودو أن أحد أفراد الأسرة قد توفي مؤخراً، لذلك كانت الأسرة تبيع كل شيء في ممتلكات الأقارب الراحل.

قالت أومودو: “لقد انتقلت للتو، وليس لدي أي شيء في منزلي، كنت متحمسة للغاية، لذلك حملناها وادخلناها”، وبمجرد أن أحضرت أومودو الأرائك إلى المنزل، فحصت حالتها عن كثب، وذلك عندما لاحظت شيئاً غريباً، وكان هناك شيء ضخم داخل إحدى وسائد الأريكة.

قالت: “اعتقدت أنها وسادة تدفئة”، ولكن سرعان ما رفضت هذه النظرية لأن الأرائك لم يكن بها سلك كهربائي.

قامت أومودو بفك ضغط الوسادة ولدهشتها، اكتشفت مجموعة من الأظرف المحشوة بآلاف الدولارات نقداً، وتقول أومودو: “كنت فقط أقول لابني تعال، تعال كنت أصرخ، هذا هو المال! أحتاج إلى الاتصال بالرجل!”.

وأضافت أنها أعادت المال للأسرة على الفور، قائلة: “لطف الله معي ومع أطفالي، وكلهم على قيد الحياة وبصحة جيدة، ولدي ثلاثة أحفاد جميلين، فماذا يمكن أن أطلبه من الله؟”.

عند إعادة الأموال إلى الأسرة، أخبرت الأسرة أومودو أنهم اكتشفوا أيضاً نقوداً مخبأة في جميع أنحاء المنزل، عربون تقدير، أعطت الأسرة أومودو 2200 دولار لشراء ثلاجة جديدة لنفسها.