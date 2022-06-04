دراسة تكشف: المعاملة اللطيفة مع الزملاء تساعد على تحسين أداء العمل

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 01:13 مساءً - وجدت دراسة جديدة أنّ شيئاً بسيطاً مثل قول “شكراً لك” قبل أن يؤدي زملائك في العمل مهمة طلبتها منهم، يمكن أن يقلل من مستويات التوتر لديهم ويزيد من أدائهم.

وجد الباحثون في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أنّ العبارة البسيطة يمكن أن تولد استجابة بيولوجية للامتنان مما يساعد الشخص على إدارة التوتر بشكل أفضل ويساعده على الأداء بشكل أفضل في مهام الضغط العالي.

ويمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة الشخص على المدى الطويل، حيث أنّ إدارة التوتر اليومي يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والمشاكل المعرفية المحتملة.

كما يساعد التعبير عن الامتنان أيضاً على بناء العلاقات بين الأشخاص، مما يزيد من التأثير الصحي الإيجابي.

قام الباحثون، الذين نشروا نتائجهم في مجلة علم النفس التجريبي، باستقطاب 200 مشارك للتنافس في تجربة تعتمد على برنامج تلفزيوني، حيث سيتم إقرانهم مع شخص آخر يعرفونه بالفعل من أجل تقليد الطبيعة المألوفة للزمالة في العمل.

أعطيت كل مجموعة كمية محدودة من الوقت لتطوير منتج يستخدم للمواصلات يمكن استخدامها في الحرم الجامعي، وهي مهمة وصفت بأنها ‘مستحيلة’ عن قصد لتوليد استجابة التوتر.

وقال الدكتور كريستوفر أوفيس ، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا سان دييغو الذي قاد الدراسة ، في بيان:”تم تصميم التجربة لخلق بيئة مرهقة للغاية حتى نتمكن من قياس كيف يشكل الامتنان استجابة على التوتر أثناء العمل الجماعي لأنّ معظم الناس يقضون ثلث أو أكثر من حياتهم اليومية في العمل”.

قيل لبعض المجموعات من قبل أن تعبر عن امتنانها بانتظام للطالب الذي تم إقرانهم به، وارتدى الجميع أقطاباً كهربائية وأساور ضغط الدم التي تتبعت نشاط القلب.

وجد الباحثون أنه حتى في بيئة التوتر العالية، يمكن أن يساعد إظهار الامتنان السريع في تنظيم استجابات التوتر بما يكفي لتحسين أداء الشخص في مهمة ما.

وأوضح أوفيس أنه في مهمة أداء عالية المخاطر ومحفزة ، يمكن للناس أن يتفاعلوا بإحدى طريقتين على المستوى البيولوجي.

وقال: “بعض الناس يرتقون حقاً إلى مستوى التحدي ولديهم استجابة فعالة للقلب والأوعية الدموية تعرف باسم استجابة التحدي، أي حين يضخ القلب المزيد من الدم ، وتتوسع الأوعية الدموية ، ويصل الدم إلى المحيط ، ويصل الدم المؤكسج إلى الدماغ ، وينطلق الإدراك على جميع الأسطوانات.”

وتابع: “لكنّ الأشخاص الآخرين لا ينجحون أيضاً ، وبدلاً من ذلك لديهم استجابة للتهديد: أي حين يضخ القلب كمية أقل من الدم ، وتضيق الأوعية الدموية ، ويقل تدفق الدم إلى الأطراف ، وينخفض الأداء.”

لاحظ فريق البحث أنه عندما كان الزوجان يعملان معاً ، أظهر العديد من المشاركين استجابة تهديد لانخفاض تدفق الدم وانقباض الأوعية الدموية، أي عندما تضيق الأوعية وتحد من تدفق الدم.

ستختفي ردود التهديد عندما يظهر الشخص امتنانه، وهي علامة على أنهم كانوا أكثر انفتاحاً وأسهل تعاوناً.

وقال أوفيس: “قد تكون تعبيرات الامتنان داخل بيئات العمل أساسية لإدارة استجابات التوتر اليومية بالإضافة إلى تحسين كيفية استجابتنا أثناء مهام الأداء ذات الضغط العالي مثل عروض المنتجات، حتى نتمكن من جعل استجاباتنا للضغط تغذي الأداء بدلا ًمن الإضرار به”.

وتابع: “لكن في جوهرها ، تلعب تعبيرات الامتنان دوراً أساسياً في تعزيز علاقاتنا في العمل.”

يمكن أن يكون التوتر في مكان العمل عاملاً سلبياً رئيسياً لكل من أصحاب العمل والموظفين ، ويمكن أن يكون حله مفيداً لكلا الجانبين.

وجدت الدراسات أنّ أماكن العمل الأكثر إيجابية تكون بشكل عام أكثر إنتاجية من أقرانها الأكثر قسوة.

وبحسب تقارير هارفارد بيزنس ريفيو أيضاً فإنّ نفقات الرعاية الصحية في هذه الشركات هي أعلى بنسبة 50 في المئة ، مما يشير إلى أنّ العمل في بيئة سامة ليس فقط مكلفاً، ولكنه يضر أيضاً بصحة الشخص.

يعتبر التوتر أوالإجهاد مسؤولاً عن حوالي 80 في المائة من زيارات الأطباء في الولايات المتحدة ، وفقاً للتقرير نفسه.