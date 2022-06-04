هلا رشدي تخضع لعملية جراحية وتطلب الدعاء من الجمهور

كتب امير فتحي في السبت 4 يونيو 2022 12:54 مساءً - أعلنت الفنانة ” هلا رشدي ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن خضوعها لعملية جراحية في الظهر دون الكشف عن تفاصيلها مطالبة الجمهور بالدعاء لها .

وتضمن منشور هلا رشدي صورة لها من داخل المستشفى وهي على سرير المرض ومرتدية زي العمليات .

وكتبت في تعليقها عليها : ” بصوا هو أنا مبحبش الكلام ده بس بُناءً على إلحاح المرافقين قالولي أطلب منكم الدعاء عشان داخلة أعمل عملية في ظهري دلوقتي إن شاء الله ” .

وتابعت الفنانة هلا رشدي : ” ولما اطلع بالسلامة بإذن الشافي المعافي أحكيلكم الحكاية من الأول .. لا إله إلا الله ” .