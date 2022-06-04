بعد إفاقتها من الغيبوبة.. نجوى فؤاد: خبر وفاة سمير صبري أصابني بصدمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد عن تطورات حالتها الصحية بعد أزمة دخولها في غيبوبة منذ عدة أيام تأثرًا بوفاة الفنان سمير صبري.

وقالت نجوى في تصريحات صحافية: “بحاول أستعيد صحتي بعد دخولي في غيبوبة وتعرضي لأزمة صحية، وقاعدة في البيت حاليًا ومش قادرة أتكلم كتير، وخبر وفاة سمير صبري كان صدمة كبيرة ليا وفي البداية افتكرت إنها شائعة”.

وأوضحت: “عندما سمعت خبر وفاة سمير صبري لم أصدق واعتقدت أنها شائعات من الشائعات التي تُقال على الفنانين، خاصةً أنه كان بصحة جيدة بعد مغادرته للمستشفى، ولم أتوقع أن يرحل ولذلك دخلت في غيبوبة بعد معرفتي للخبر ولم أوقف المسكنات”.

وعن عودتها للتمثيل بعمل جديد، قالت: “أتمنى العودة لجمهوري قريبًا، ولكن بعد التعافي بشكل تام، وحتى الآن لم أتعاقد على أي عمل فني”.

وكان آخر أعمال نجوى فؤاد، فيلم “قهوة بورصة مصر”، بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين، بينهم صلاح عبد الله، محمد جمعة، علاء مرسي، إبراهيم طلبة، إخراج أحمد نور، وتأليف علاء مرسي، بجانب مشاركتها في مسلسل “أرض النفاق” مع محمد هنيدي والراحلة دلال عبد العزيز.