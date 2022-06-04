منى زكي تكشف أسرار مشاركتها في مهرجان كان السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت الفنانة منى زكي، مواقع البحث على “غوغل” بالإضافة إلى تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة مميزة، خلال فعاليات مهرجان “كان” السينمائي فى دورته الـ75.

ووثقت منى حضورها فعاليات المهرجان، من خلال نشر صورتين لها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، معربة من خلالهما عن سعادتها بهذه المشاركة ولقائها بالعديد من صناع الأفلام العالميين.

وعلقت منى على الصورتين قائلة: “من الجيد دائمًا العودة إلى Festivaldecannes الإصدار 75 من مهرجان كان”

وتابعت: “لقد استمتعت حقًا بالتواجد هناك مع lorealparis، والتعرف على جميع صانعي الأفلام الرائعين، والنساء القويات، شكراً للفريق الرائع وراء مظهري”.

وحصلت منى زكي في عام 2021 على جائزة أفضل ممثلة دراما عن دورها المميز الذي أدته في مسلسل “لعبة نيوتن” في الماراثون الرمضاني قبل الماضي، من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما بدورته الـ70، فيما يعرض لها حالياً، فيلم “العنكبوت” والذي شاركت فيه البطولة مع الفنان أحمد السقا، إضافة إلى العديد من نجوم السينما في مصر والوطن العربي، منهم: “ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب”، إضافة إلى ضيوف الشرف “محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف”، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.