أصالة تنفي شائعات انفصالها عن فائق حسن.. هذا ما حصل في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت الفنانة السورية أصالة الشائعات التي ترددت مؤخراً حول انفصالها عن زوجها الشاعر فائق حسن بطريقتها الخاصة، إذ ظهر الزوجان معاً قبل بداية حفلها الغنائي في دبي على مسرح أرينا.

ونشرت الصفحة الرسمية لقنوات روتانا عدة مقاطع فيديو ظهر فيها فايق حسن، وهو يرافق زوجته المطربة أصالة نصري، في الحفل الذي يعد واحداً من أضخم الحفلات، بعدما نفدت تذاكره منذ أيام ورفع شعار كامل العدد.

وأطلت أصالة في الحفل بفستان ستان باللون الفوشيا، دون نقوشات وذي أكمام طويلة ومكشوف الكتفين، ونسقت معه ماكياجاً ناعماً وإكسسوارات، وأشعلت حفلها بمجموعة من أغانيها القديمة والحديثة.

كانت أصالة قد أعلنت عن حفلها منذ أيام عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” وكتبت: “في عاصمة السّعادة والأمان والجمال رح نجتمع سوا ورح نسمح للموسيقى تتدخّل بكلّ حواسنا، نطير نبكي نفرح نرسم أحلى صور نحنا منها، ونقول لليوم منّ أوّله بدنا نعيش جو دبي.

وكانت أصالة قد أحيت نهاية الشهر الماضي حفلًا غنائيًا ضخمًا في جدة رفع شعار كامل العدد، وعبرت عن سعادتها الشديدة بالحفل وقالت: “كانت حفلة صعب أقدر أنسى حلاوتها، حلوة لدرجة خلّت كلّ شيء حوالينا حلو، شكرًا حبايبي أهل جدّه الطيّبين دائمًا ذكرياتنا سوا ما بتتنسي”، وطرحت أصالة على جمهورها اقتراحًا لاختيار الأغاني معها.