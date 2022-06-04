آمبر هيرد تتلقى عرض زواج من سعودي.. “آمبورتي أستر عليكي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة صوتية أرسلها شاب سعودي إلى النجمة الأميركية آمبر هيرد، يعرض خلالها الزواج من الأخيرة بعد أزمة خسارتها في المحكمة أمام طليقها النجم الأميركي جوني ديب.

وتوّجه الشاب في رسالة الطريفة إلى الممثلة الحسناء بتدليعها “امبورتي”، عارضاً الزواج منها بعد أن “أصبحت مكروهة وعرضة للتنمر من قبل الجميع”.

وأضاف: “ما عاد لك غيري، قررت أتزوجت واستر عليكي”.

واعتبر أنه أفضل من “الشايب” (جوني ديب) الذي كان زوجها، مؤكداً أنه “شخص عليه طلب”.

وكان النزاع القضائي بين هيرد وديب قد انتهى بصدور حكم لصالح الأخير بتعويض قدرُه 15 مليون دولار أميركي.