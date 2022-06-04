ميدو عادل.. “مراتي هتقول الزواج وحش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد الفنان ميدو عادل خلال تصريحات صحافية على حملة الانتقادات الحادة التي تعرض لها؛ بعد تصريحات ندمه على الزواج، مؤكداً أنه لو عاد به الزمن؛ لن يتزوج.

وقال ميدو في رده: “لم أتحدث عن علاقتي بزوجتي؛ لأن علاقتي بها جيدة، وحياتي زي الفل، لكنني تحدثت عن سيكولوجية الزواج، لأن جيلنا اتظلم، والزواج ليس علاقة حب بين اثنين، لكن مسؤوليات أخرى”.

وأضاف: اتكلمت عن مراتي، وبهزر بشكل جيد، ولو سألتوا مراتي هتقول الجواز وحش، مش بتكلم عن علاقتي بيها لكن بتكلم عن الجواز”.

وأردف: “قلت لو رجع بيا الزمن مش هتجوز.. لأني حابب أعيش شاب فرداني وأعيش حياتي.. أنا ضد سيكولوجية الجواز في بلدنا لأن الجواز في بلدنا بيوتّر وبيجيبنا الأرض”.

ووجه رسالة إلى كل من ينتقدونه، قائلا: “اللي بينتقدوا جهلاء، عاوز أقول لكل وحد فيهم، الأهم من إن أنت تتجوز؛ تعرف نفسك ومسؤولياتك، وافهم مسؤوليات الجواز، مش عيب ولا حرام.

وكان ميدو قد صرح خلال استضافته في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، قائلاً: “الجواز أصعب حاجة الناس بتمر بيها في حياتها، علشان إحنا معندناش الوعي نربي عيالنا من وهما صغيرين على سيكولوجية الجواز، وأنا أكتر حاجة بندم عليها الزواج، ولو رجع بيا الزمن؛ مش هتجوز أصلاً”.

يذكر أن آخر أعمال ميدو عادل كانت مشاركته في مسلسل “العائدون” بطولة أمير كرارة وأمينة خليل، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي.