ميريام فارس تضرب موعدًا مع الجمهور في جدة.. “مستعدين؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي ملكة المسرح ميريام فارس يوم الخميس 9 يونيو حفلًا جماهيريًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم صيف جدة في المملكة العربية السعودية.

الحفل سيقام على مسرح لونا ريف في جدة، وستقدّم خلاله ملكة المسرح باقة من أشهر أغنياتها الشبابية.

وشوّقت ميريام فارس الجمهور للحفل من خلال صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، إذ نشرت بوستر الحفل وعلّقت قائلةً: “مستعدين؟!”.

على صعيد آخر، تواصل ملكة المسرح حصد نجاح أحدث أعمالها الفنية، أغنية “هذا الحلو“، إذ حقق كليب الأغنية حوالي 40 مليون مشاهدة بعد شهرين فقط من صدوره على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “هذا الحلو” هي من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع،ميكس وماسترينج حسام الدين.