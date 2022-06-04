شكرا لقرائتكم خبر عن "الكيمى كيمى كا" قصة أغنية لـ محمود عبد العزيز تحولت إلى البوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمود عبد العزيز أو كما يلقب بـ "الساحر"، اليوم السبت 4 يونيو، وهو من أهم الفنانين المصريين الذى استطاع أن يمتلك قلوب محبيه بأدائه التمثيلى فهو موهبة لا تموت رحل بجسده ولكنه باق بأعماله المحفورة في وجدان جمهوره، فقد تألق في الكثير من الأفلام بأدوار متنوعة تعد أيقونات من تراث السينما المصرية، كما أن الفنان محمود عبد العزيز تميز خلال أعماله السينمائية بالغناء فقدم الكثير من الأغانى ضمن أفلامه تعد علامة بارزة فى مشواره.

"الكيمى كيمى كا"

كانت البداية مع الساحر محمود عبد العزيز، من خلال فيلم "الكيف" عام 1985، حيث جسد دور مطرب شعبى ضمن أحداثه، واشتهرت أغنيته التي حملت اسم "الكيمى كيمى كا"، لتكون ليس فقط مجرد أغنية ولكنها أصبحت اسم البوم كاملاً طرحه عام 2000 بالتعاون مع المنتج نصر محروس وضم أغنيات، الكيمى كيما كا، يا حلو بانت لبتك، تعالى تانى، اه من المكتوب، ترزى البنك، عباس، زمبليطة، اصحى للنظرية، الجنتل، إديها نينى، زفة الفورتى فورتى.

"ترزى البنك"

واستكمل محمود عبد العزيز مجال الغناء داخل أفلامه من خلال فيلم "جرى الوحوش"، عام 1987، والذى قدم خلاله أغنية "ترزى البنك"، وشاركه في بطولة الفيلم نور الشريف وحسين فهمى ونورا وحسين الشربينى وهدى رمزى.

"يا صهبجية"

تعد أغنية "يا صهبجية" من أبرز أغنيات الفنان محمود عبد العزيز والتي قدمها ضمن أحداث فيلم "الكيت كات" عام 1991، وهى من تأليف صلاح جاهين وألحان سيد مكاوى، كما قدم اغنيتين ضمن أحداث الفيلم وهم أغنية "ورق الفل" والمهداء من الفنان سيد مكاوى للساحر، وأغنية "يلا بينا" تأليف سيد حجاب وألحان إبراهيم رجب.

"الجنتل"

قدم الفنان محمود عبد العزيز خلال فيلم "الجنتل" أغنية تحمل اسمه، والتي حققت نجاحاً يضاف إلى رصيده الغنائى عام 1996، وجسد خلال العمل دور "رشاد" عجلاتي فقير، يرعى شهرزاد التي يحبها وأختها سعاد التي تحبه، وخلال عودة ثلاثتهم للقاهرة بعد هروب سعاد إلى أسيوط، يلتقون برجل ثري يحتضر داخل سيارته بعد اصابته بطلق ناري، ويطلب توصيل حقيبة بها 2 مليون جنيه إلى امرأة تدعى سهير بقرية على الساحل الشمالي.

"الهاشا باشا تاكا"

قدم الفنان محمود عبد العزيز خلال فيلم "سوق المتعة" عام 2000، والتي جسدت البطولة أمامه الفنانة محمود عبد العزيز، قدم الساحر أغنية "الهاشا باشا تاكا" وهى فى الأصل تعود للمونولوجيست الراحل شكوكو.