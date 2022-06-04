شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز.. ساحر الفن (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمود عبد العزيز، الذى ولد فى 4 يونيو عام 1946، ويعد أحد الفنانين الذين تركوا بصمة فى السينما والدراما لا مثيل لها، وأجاد أدواره الفنية فمنحته وجوها عديدة لا تزال خالدة فى أذهان الجماهير، فاستحق لقب ساحر السينما المصرية والعربية.

ولد محمود عبد العزيز فى الرابع من يونيو 1946 فى الإسكندرية، وواصل تعليمه حتى حصل على ماجستير فى تربية النحل، لكنه قرر تغيير مسار حياته كليا واتجه لعالم الفن.

مشواره الفنى بدأ مع التليفزيون وتحديدا فى 1973 بمسلسل "الدوامة"، وسريعا اتجه إلى السينما وشارك فى أفلام كبيرة مثل "الحفيد"، وفى 1987 سجل بصمته الأبرز بدوره فى مسلسل "رأفت الهجان"، وفى التسعينيات بلغ قمة تألقه مع فيلم "الكيت كات" ونال عنه جوائز محلية ودولية.

وفى مطلع الألفية الجديدة عاد إلى التليفزيون بمجموعة من المسلسلات مثل "محمود المصرى" و"باب الخلق" و"جبل الحلال" و"رأس الغول"، وفى رصيده الفنى بطولة ما يقرب من 84 فيلما، من أشهرها "البرىء" و"سوق المتعة" و"إبراهيم الأبيض".

وفى 12 نوفمبر 2016 رحل الساحر تاركا فى ذاكرة السينما والدراما المصرية أعماله الخالدة.



