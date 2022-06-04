فارس كرم يلتقي المحبين في جدة.. “ع موعدنا ولا شو؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي النجم اللبناني فارس كرم حفلاً غنائياً ضمن حفلات موسم جدة على مسرح لونا ريف يوم الخميس 9 يونيو الحالي، من تنظيم شركة “روتانا” وبرعاية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

ونشر فارس كرم بوستر الحفل عبر صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق قائلًا: “انشالله منلتقي بكل المحبين”.

على صعيد آخر، يستمر فارس كرم بحصد النجاح في أغنيته الجديدة “ع موعدنا ولا شو” التي طرحها مؤخرًا.

وحققت الأغنية حوالي 7 ملايين مشاهدة على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”، وملايين المشاركات عبر “تيك توك” وإنستغرام.

أغنية “ع موعدنا ولا شو” من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. وكليب الأغنية تولى إخراجه جو بو عيد.

يذكر أن أغنية “ع موعدنا ولا شو” هي بين مجموعة من الأغنيات التي سيطرحها فارس كرم تباعًا في الفترة المقبلة ضمن استراتيجية فنية وتسويقية وضعها بالتنسيق مع شركة “روتاتا”.