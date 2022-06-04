عاصي الحلاني يحقق نجاحًا جديدًا في يومين.. هذا ما حققته “ضحكة حبيبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق النجم اللبناني عاصي الحلاني نجاحًا جديدًا بأغنيته “ضحكة حبيبي”، إذ حقق كليب الأغنية مليوني مشاهدة بعد يومين فقط من صدوره على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

وتتصدّر أغنية “ضحكة حبيبي” منذ طرحها المراتب الأولى في ترند الموسيقى على “يوتيوب” في لبنان والإمارات والسعودية والمغرب وعدد من البلدان العربية.

أغنية “ضحكة حبيبي” من كلمات عبير أبو اسماعيل، وألحان سليم سلامة، وتوزيع هادي كريم، وميكس وماستر مصطفى عبد الرضى وسليم سلامة. أمّا كليب الأغنية فحمل توقيع أحمد المنجد.

وتميّز فيديو كليب أغنية “ضحكة حبيبي” بأجواء صيفية مليئة بالألوان والإيجابية، ليعطي عاصي الحلاني من خلاله صورة عن لبنان الجميل وصيفه الرائع بعيداً عما يمرّ به البلد من أوضاع صعبة.