راغب علامة يتصدّر بخبر سار.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة للجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، أعلن النجم اللبناني راغب علامة عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان “تعاليلي” خلال الساعات المقبلة.

وكشف “السوبر ستار” على صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي عن برومو كليب أغنية “تعاليلي” وعلّق قائلًا: “تعاليلي أغنية جديدة رح تكون معكم قريباً جداً جداً”.

ونال المقطع الترويجي الذي نشره راغب علامة رواجًا واسعًا بين الجمهور، وترك له عدد كبير من المتابعين الكثر من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للأغنية والكليب الجديدين.

وسبق أن كشف راغب علامة في تصريحات صحفية عن أن “أغنية تعاليلي تشبه شخصيته وتاريخه” وأكد أن “الشباب والصبايا سيحبون موضوع الأغنية”.

على صعيد آخر، بانتظار راغب علامة موسم مزدحم بالحفلات والمناسبات في صيف 2022، حيث سيحيي عدد من الحفلات في أماكن مختلفة في الوطن العربي والعالم.

يذكر أن راغب علامة كان قد أطلق منذ فترى أغنية “ممكن أزعلك” وهي من كلمات محمد البدري وألحان بينو وتوزيع مدخت خميس بينما الفيديو كليب من إخراج شريف صبري وحققت الأغنية أكثر من 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب.