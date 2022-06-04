نقابة المهن الموسيقية في مصر تحذر من الهجوم على نجوم الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت نقابة الموسيقيين المصرية رفضها هجوم البعض على رموز مصر الفنية من الموسيقيين وأصدرت بيانا جاء فيه: تشدد النقابة على أنها ستقف لهؤلاء بالمرصاد وتدين كل محاولات النيل من تراثنا ورموزنا الفنية مثل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، التي كانت توحد الأمة العربية في كل شهر على قلب رجل واحد لسماع شدوها، الذي يأسر القلوب والألباب.

وتدين النقابة أي تطاول على شعراء مصر الذين ترسخوا في وجدان المصريين والعرب جميعا وصاروا من علامات ثقافتها ونهضتها، ومنهم الشاعر الفذ أحمد رامي وأمير الشعراء أحمد شوقي والشاعر أحمد شفيق كامل والشاعر عبد الوهاب محمد، وغيرهم ممن تغنوا في حب مصر وأمجادها.

وتحذر نقابة المهن الموسيقية كل متجاوز من التطاول في حق رموز شكلت وجدان وتاريخ المصريين والعرب.

وكان الصحافي أيمن الحكيم قد أعلن غضب أسرة أم كلثوم من حديث أحد أعضاء اتحاد الكتاب المصري في ندوة نظمها الاتحاد. وكتب الحكيم على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» منشورا قال فيه: تلقيت اتصالا غاضبا من أسرة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم (أحفاد شقيقها الشيخ خالد). وسبب غضبهم الشديد ندوة أقامتها لجنة التذوق الأدبي والفني في اتحاد الكتاب واستضافت فيها شاعرا مغمورا أساء لأم كلثوم، بما يدخل في باب السب والقذف والتشهير. وأرسلوا لي فيديو بالصوت والصورة. واستغربت أن يمر هذا «الخبل» بدون مساءلة من السادة المسؤولين عن الاتحاد الذين هم مدينون باعتذار رسمي لأم كلثوم.

ومما قاله ضيف الندوة مثلا: أم كلثوم تزوجت «وصاحبت» 11 رجلا استغلت دور الشاعر الولهان اللي لعبه أحمد رامي و»لعبته على الشناكل» لأنه وقع في يد «واحدة موالدية» يعني تربية موالد!

رامي كان عاشق عنده «هطل عاطفي». وكان «بيتكيف» من البونيات اللي بياخدها من أم كلثوم! أم كلثوم كانت ست أنانية. و»شكلها ملخبط». وبعد حالة كبيرة من الغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت أسرة الفنانة الراحلة عن استيائها الكبير من انتشار مثل هذه الشائعات، والتصريحات التي تسيء لكوكب الشرق. وأكدت جيهان حفيدة أم كلثوم، أن الأسرة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لإصدار عقوبة رادعة ضد هذا الكاتب، الذي أساء لكوكب الشرق وأسرتها.