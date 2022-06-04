بالصور – روبي تثير الجدل بإطلالة في البانيو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة المصرية ​روبي​ مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الخاصة على موقع “إنستغرام” وظهرت فيها داخل الحمام وتحديدا في مغطس الاستحمام أو البانيو.

وأثارت روبي الجدل بسبب اختيارها هذا الموقع من أجل التقاط الصور وتفاجأ كثر أن ملابسها لا تتوافق مع ستايل الصور، حيث ارتدت فستانا أسود اللون من الساتان وكأنه قميص نوم ونسقته مع روب مزخرف من عدة ألوان كما لبست collant باللون الأسود الغامق وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وحصلت الصور على أكثر من 65 ألف إعجاب خلال 48 ساعة فقط.

على صعيد آخر، تعيش روبي حالة من الانتعاش الفني هذه الفترة، بين السينما والدراما والموسيقى، حيث أطلت على جمهورها خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “رانيا وسكينة” الذي شاركت في بطولته مع الفنانة مي عمر.

ويُعرض لها حالياً في دور العرض السينمائية الفيلم الكوميدي “واحد تاني” الذي تلعب من خلاله دور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد حلمي، ويتصدر قائمة الإيرادات منذ طرحه في عيد الفطر وحتى يومنا هذا.

وأخيراً كشفت الفنانة المصرية، عن استعدادها لطرح مجموعة من الأغنيات الجديدة خلال موسم الصيف الحالي.

وكانت روبي قد حققت نجاحاً لافتًا نهاية العام الماضي، بعد عرض مسلسلها “شقة 6” عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حول عقار سكني يلاحظ سكانه وجود أشياء غريبة داخل شقة رقم 6، وشاركها بطولته النجوم صلاح عبد الله، أحمد حاتم، ملك قورة، محمود البزاوي، حمزة العيلي، والعمل من إخراج محمود كامل.