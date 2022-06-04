شكرا لقرائتكم خبر عن بين الاحتفال بزفافهم وزواج أبنائهم.. 6 أفراح فى الوسط الفني خلال نصف عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من السعادة يعيشها نجوم الفن والغناء سواء على المستوى العملى أو على المستوى الشخصى والذى يتعلق بالأسرة، وخلال أول 6 أشهر من عام 2022، احتفل عدد من الفنانين بحفل زفافهم هذا بالإضافة إلى احتفال بعضهم بزفاف أبنائهم سواء كان في جو عائلى أو بحضور عدد من الأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه، وهو ما نكشفه خلال هذا التقرير.



حفيدة عبد الرحمن ابو زهرة

حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

البداية مع الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الذى احتفل بزفاف حفيدته سارة صبرى، في شهر مارس الماضى، وعبر عن سعادته الكبير حيث ظهر في إحدى الفيديوهات وهو يجلس على كرسى أما حفيدته ويرقص معها بالعصا، وهو الأمر الذى تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعى.



حفل زفاف شام الذهبى ابن اصالة نصرى

شام الذهبى ابنة اصالة نصرى

احتفلت الفنانة السورية اصالة نصرى بحفل زفاف ابنتها شام الذهبى، في شهر مارس الماضى، وأبكت اصالة خلال الحفل متأثرة بسعادتها بزواج ابنتها، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والغناء بجانب إحيائهم لفقرات الحفل منهم، تامر حسنى، رامى صبرى، اليسا، منى زكى، والكثير من الفنانين الذين حرصوا على الحضور وتهنئة إصالة بزواج ابنتها.



حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقى

حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقى

احتفل الفنان محمد فراج وبسنت شوقى بحفل زفافهم شهر مايو الماضى على أحد الشواطئ حيث طلت بسنت بالفستان الأبيض وقدمها والدها لزوجها الفنان محمد فراج، واقتصر حفل الزفاف على الأصدقاء المقربين من الوسط الفني وخارجه.



حفل زفاف بوسى

حفل زفاف بوسى

فاجأت المطربة الشعبية بوسى جمهورها ورواد مواقع التواصل الإجتماعى، الاحتفال بزفافها على مصفف الشعر هشام ربيع داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والغناء منهم، محمد فؤاد، حمادة هلال ومحمد نور وخالد سليم ومصطفى حجاج، كاريكا، وهنادى مهنى وزوجها أحمد خالد صالح، ومحمد رحيم، ووفاء عامر، وريم البارودى، وأحمد عادل، وشريف باهر، وأحمد فهيم.



حفل زفاف دنيا عبد العزيز

حفل زفاف دنيا عبد العزيز

احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز بحفل زفافها، خلال الأسبوع الماضى، على البحر بمدينة نويبع بجنوب سيناء، وحضر الحفل عدد من أصدقائها المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه، وحرصت أن يقام حفل الزفاف بشكل نهارى، وأحيت الحفل الفنانة الاستعراضية دينا.



حفل زفاف ابنة مدحت العدل

ابنة مدحت العدل

احتفل السيناريست مدحت العدل بحفل زفاف ابنته آية في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحرص على الحضور عدد من الفنانين أبرزهم، الفنانة يسرا ونيللى كريم وبوسى شلبى، وغيرهم.