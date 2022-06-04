لشعر أطول وأكثف.. هذا هو التوقيت المثالي لقصه

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ 56 دقيقة

تتفاوت الآراء في أهمية قص الشعر بانتظام ليكون صحيا وجذابا ويصبح أطول مع الوقت، ولكن هناك بعض الآراء الأخرى التي ترى أن أهمية قص الشعر تكمن في التوقيت، فوفقًا لموقع “the Daily Crisp” هناك بعض الارتباط بين قص الشعر وموقع القمر في السماء، فمن المعروف أن القمر له تأثير كبير على الأرض بشكل كبير خاصة تأثيره على المد والجذر، كما أن القمر يؤثر على مساعدة الزرع على النمو بشكل كبير، ويساعد المزارعين على معرفة وقت حصاد المحصول.

مراحل القمر

يجب قبل قص الشعر معرفة مراحل القمر المختلفة، لأن كل مرحلة تعنى شيء مختلف للشعر، ويمر القمر بـ8 مراحل مختلفة وإليك أبرز هذه المراحل:

القمر الجديد

هذا يعنى أن القمر بين الأرض والشمس، وهذا يعنى أنه محجوب تماماً في السماء.

الهلال المتضائل

تكون هذه الفترة بعد أيام من القمر الجديد، ويكون القمر واضح في السماء على شكل قطعة صغيرة.

الربع الأول

الربع الأول يعنى أنه في هذه المرحلة يكون القمر يضئ نصفه الأول فقط للأعين.

اكتمال القمر

هذا يكون في حالة القمر كامل بالكامل وتضيئه الشمس ويكون بدرا.

تضاؤل

التضاؤل يعنى أن القمر البدر يتحول ليصبح أصغر، ويعود مرة أخرى حتى يكون نصف مضاء.

الربع الثالث

في هذه المرحلة يكون القمر نصف كامل مرة أخرى، مثل طور الربع الأول.

الهلال المتضائل

في هذه المرحلة، يكون المرحلة الأخيرة من الدورة القمرة، ويمكن رؤية أقل من نصف القمر في السماء، وينتهى عند شروق الشمس، مما يشير لدورة قمرية جديدة.

كيف يمكن الاستفادة من دورة القمر للشعر

أن قوى تمدد القمر تكون أقوى عندما يكون القمر كاملاً ، وإذا تم قص الشعر خلال هذا الوقت، فإن هذا يشجع الشعر على النمو بشكل كبير، ولهذا يحرص معظم الأشخاص على قص الشعر خلال يوم الثالث عشر والرابع عشر من الشهر الهجري، ويعتقد أن الجسم والشعر سيأخذان أي مغذيات تعطى في هذا التوقيت، وهذا أفضل وقت لوضع أقنعة للشعر وعلاجات له، ويكون إصلاحه بشكل أعمق، وكفاءة أكبر.

لنمو أسرع

يجب قص الشعر خلال أسبوعين قبل اكتمال القمر، أي مرحلة قبل اكتمال القمر للحصول على أسرع نمو للشعر.

لشعر بكثافة أكبر

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على شعر يجب تشذيب أو قص الشعر، في بداية اكتمال القمر، عندما يكون مضاء بالكامل.