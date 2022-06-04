بالفيديو الأمير “المشاغب”.. يخطف الأنظار من الملكة اليزابيث

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2022 9:38 صباحًا

الأمير لويس البالغ من العمر 4 سنوات ظهر وهو يغطي أذنيه فوق شرفة قصر باكنغهام أثناء تحليق الطائرات، كما تابع العرض بكل حماس وهو يلوح للجمهور قبل أن تهمس له أخته وتدفع يده لأسفل، لكنه سرعان ما بدأ يلوح مرة أخرى.

أما دوقة كامبريدج فظهرت وهي تتحدث إلى الأمير لويس الذي بدا يجادلها ويرفض الالتزام بمكان وقوف محدد له وبدأ يتنقل بين الحاضرين لتبتعد عدسات المصورين حتى اللحظة التي تمكنت فيها دوقة كامبريدج من إقناع ولدها بالوقوف أمامها والتزام الهدوء وتحية الجماهير.