الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث مستمر لليوم الثالث

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2022 8:16 صباحًا

يحتل حفل لموسيقى البوب يضم مغنيات أمثال أليشيا كيز وديانا روس وسباق إبسوم ديربي للخيول مركز الصدارة في اليوم الثالث من احتفالات بريطانيا باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.

ومع ذلك، لن تحضر الملكة البالغة من العمر 96 عاما، وهي من أشد المعجبين بسباق الخيول ومالكة للعديد من الخيول الأصيلة، السباق رقم 243 من الديربي بسبب “مشكلات في الحركة” والتي أجبرتها أيضا على عدم حضور قداس عيد الشكر الذي أُقيم على شرفها يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تحل ابنتها الأميرة آن، التي شاركت في سباق الفروسية الذي استمر ثلاثة أيام في أولمبياد 1976، محل والدتها.

وسيشارك فنانون من جميع أنحاء العالم في أداء عروض أمام نحو 22 ألف شخص في “الحفل البلاتيني في القصر”، بينما سيتحدث نجل الملكة إليزابيث ووريثها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير وليام. ومن غير المتوقع أن تحضر الملكة نفسها.

وسيشهد الحفل كذلك عرضًا مسجلا خصيصا لإلتون جون، ويُختتم الحفل بأول ظهور مباشر لديانا روس في بريطانيا منذ 15 عاما.

وقال عازف الجيتار “بريان ماي”، الذي عزف النشيد الوطني من على سطح القصر في حفل موسيقي بمناسبة اليوبيل الذهبي للملكة إليزابيث في عام 2002، إن الفرقة سعيدة بدعوتها مرة أخرى.

وبدأت يوم الخميس أربعة أيام من الاحتفالات بمناسبة مرور 70 عاما على اعتلاء الملكة العرش بعرض عسكري وآخر لسلاح الجو الملكي وإضاءة معالم في جميع أنحاء بريطانيا والعالم.

ولوحت الملكة وهي متألقة ومبتسمة للحشود من شرفة قصر بكنجهام بعد العرض العسكري، ثم أطلقت في وقت لاحق إشارة بدء عرض بالأضواء أقيم في مقر إقامتها بقلعة وندسور.

لكن الملكة اضطرت لعدم المشاركة في قداس الجمعة بعدما شعرت “بقدر من الإرهاق” خلال فعاليات الخميس. وكانت قد اضطرت لإلغاء عدد من الارتباطات في الآونة الأخيرة بسبب مشكلات الحركة.