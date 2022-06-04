شكرا لقرائتكم خبر عن "101 عزل" أول عرض عن بطولات الأطباء فى زمن الكورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار عرضًا مسرحيًا يعد الأول من نوعه في تناول بطولات الأطباء في زمن الكورونا، وهو عرض "101عزل"، من إنتاج فرقة مسرح التجوال بالبيت الفني للمسرح، وذلك على مسرح متروبول بالعتبة في تمام السابعة مساء .

يقول الفنان محمد الشرقاوي مدير الفرقة إن العرض هو أول إنتاج للفرقة منذ تحولها من شعبة إلى فرقة، والعرض يتناول بطولات الجيش الأبيض من الأطباء و التمريض وفرق عمل المستشفيات خلال الفترة الماضية، وكيف نجو بالوطن من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم، وكان قد افتتحه رئيس البيت الفني للمسرح أمس وما زال مستمرًا بشكل يومي علي مسرح متروبول بالعتبة.

"١٠١ عزل" من تأليف علي عبد القوي الغلبان، تمثيل عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبد الخالق، محمد مبروك، خالد سعداوي، ندا عفيفي، نيفين أغا، محمد عبد التواب، أشعار طارق علي، استعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تصويرية و ألحان أحمد نبيل، مكياج إسلام عباس، إخراج محمد درويش.