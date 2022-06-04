شكرا لقرائتكم خبر عن فارس كرم وميريام فارس يجتمعان بحفل فى موسم جدة 9 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من الفنان فارس كرم والفنانة ميريام فارس حفلاً غنائيًا ضمن حفلات موسم جدة المقامة داخل المملكة العربية السعودية، يوم الخميس الموافق 9 يونيو الجارى، ويقدم الثنائى باقة من أجمل أغنياتهم، وذلك ضمن الحفلات التي حييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

تحضر الفنانة اللبنانية ميريام فارس لأغنيتين جديدتين إحداهما باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن وتوزيع هانى ربيع، وأخرى باللهجة اللبنانية كلمات إيلى حنا وتوزيع وليد المسيح وكلاهما من ألحان أحمد مصطفى.

كانت ميريام فارس قد ردت على منتقديها بعد ظهورها باللوك الأمازيجى بعبارة "ما تتفلسفوا" وظهرت به خلال أغنية "معليش" مطالبة الجميع أن ينظر للجانب الإيجابى من العمل.

وأضافت ميريام خلال برنامج in sider أنها أرادت من خلال التحدى الذي أطلقته أن تؤكد للجميع على أنه بإمكان أى أحد من خلال الإكسسوارات التى يمتلكها أن يقدم لوك أمازيجى، مشيرة إلى أنه من الصعب على أى أحد أن يتقنه إلا أصحابه.

وكانت آخر أعمال فارس كرم ألبوم 44:36 والذى كان يتضمن 12 أغنية وحقق نجاحاً كبيراً، ومن أغاني الألبوم حبك برم، والشارع كلو، وبدنا نولع، وكل الناس حواليكى، وقربك وجع، وسمع، وصدقنى صعبة، وبلاد الله، ورمشت، وطلت بالأبيض، ونسيت اللى راحوا، والله عليك".