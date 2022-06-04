مفاجأة.. ياسمين صبري تقتحم عالم الاعمال من خلال “ياسمينا” للحديد!

كتب امير فتحي في السبت 4 يونيو 2022 06:50 صباحاً - نقلت تقارير اعلامية عن مصادر وصفتها بالمقربه من الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ نيتها دخول مجال الأعمال معلنة عن نيتها إنشاء مصنع للحديد قريباً في مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية،

وبحسب هذه الانباء، فإن ياسمين صبري ستطلق عليه اسم “ياسمينا”. وتترواح تكلفة المصنع وفق ما علمنا حوالى 850 مليون جنيه، وخط إنتاجه يستوعب 600 طناً يومياً، وسيتم تشغيل حوالى 10 ألاف عامل من جميع المحافظات.

واللافت ان هذه الخطوة ان صحت تأتي بعد انفصال ياسمين صبري عن رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة والذي تعتبر شركته السابقة “حديد المصريين” احدى الشركات الرائدة في هذا المجال.