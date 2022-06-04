تامر حسني يغازل بسمة بوسيل: “Ur my everything”

كتب امير فتحي في السبت 4 يونيو 2022 06:50 صباحاً - نشرت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل مقطع فيديو لزوجها الفنان المصري تامر حسني عبر حسابها على انستغرام ظهر فيه وهو يحتضن ابنتيه على المسرح.

وأشادت بسمة بوسيل من خلال التعليق على الفيديو على أهمية العائلة في حياتهم حيث كتبت “العائلة كل شيء”.

بدوره رد تامر حسني على الفيديو مغازلا زوجته اذ كتب: “Ur my everything❤️❤️❤️❤️المره الجايه ان شاء الله يكون آدم باشا كبر شويه و بقى يقدر يسهر اكتر من كدا”.