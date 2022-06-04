شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للسينما يقيم ورشة السيناريو بمركز ثروت عكاشة الثقافى.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مركز ثروت عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز "ورشة السيناريو" غدًا الأحد الموافق في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وقال الكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة الثقافي إنه في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها المركز يتم تنظيم ورشة السيناريو مجانًا للهواة ومحبي السينما.

ويشرف علي الورشة السيناريست محمود خليل ويتناول الطريق إلي السيناريو السينمائي من خلال عدة محاضرات تقام بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون بجوار سينما رادوبيس بالهرم.

وعرض الأسبوع الماضى بنادي سينما أوبرا دمنهور، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، الفيلم الروائي الطويل "للإيجار"، والذي يخوض بطولته النجم خالد الصاوي، على مسرح دار أوبرا دمنهور.