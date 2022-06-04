احلام بعد الهزة الارضية: “اللهم إنا نستودعك الكويت فاحفظها بحفظك وامانك يارحيم “

كتب امير فتحي في السبت 4 يونيو 2022 05:43 صباحاً - علقت الفنانة الاماراتية احلام على خبر الزلزال الذي هز بعض المناطق في الكويت ليلة السبت وذلك عبر حسابها على تويتر.

وكتبت احلام في تغريدة: “اللهم إنا نستودعك الكويت فاحفظها بحفظك وامانك يارحيم”.

وكان عبد الله العنزي، المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، قد قال إن الشبكة سجلت زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب منطقة الأحمدي.

وأوضح أن الزلزال حدث في تمام الساعة 04:28 صباحا بتوقيت الكويت، على عمق 5 كيلومترات في باطن الأرض.