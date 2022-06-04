شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح العرض المسرحى "ماذا أفعل هنا بحق الجحيم" يوم الأربعاء 11 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى حاليًا البروفات النهائية استعدادًا لافتتاح عرض "ماذا أفعل هنا بحق الجحيم" من تصميم وإخراج كارول عقاد، والذي من المقرر افتتاحه الأربعاء المقبل 8 يونيو الجاري في تمام الثامنة مساء بساحة روابط للفنون الأدائية بوسط البلد، حيث يستمر العرض حتى السبت 11 من يونيو.

تقول كارول عقاد مصممة الحركة ومخرجة العرض إن العرض يدور حول اللحظة التي يسأل بها الإنسان نفسه هذا السؤال البسيط، ماذا أفعل هنا؟ لكن الإجابة ليست دائمًا بنفس هذه البساطة.

"ماذا أفعل هنا بحق الجحيم؟"عرض رقص مسرحي، أداء جهاد حسام الدين، تقي عماد، سافرونيا، كارول عقاد، سينوغرافيا أحمد حسام سعفان، إضاءة صابر السيد، تصميم ملابس نرمين سعيد، تنفيذ ديكور ميدو عبد المقصود، مدير خشبة مسرح عبد الرحمن بودي، تصميم بوستر عمرو حسني، العرض بدعم أساسي من الصندوق العربي للثقافة والفنون "آفاق"، بالاضافة الى مركز القاهرة للرقص المعاصر، ووصلة للفنون والتنمية الثقافية.