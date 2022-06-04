شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "هاملت بالمقلوب" يقدم آخر عروض موسمه الثاني على مسرح السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم فريق عمل العرض المسرحي "هاملت بالمقلوب" من إنتاج فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور ، والتابع للبيت الفني للمسرح، آخر عروضهم ضمن الموسم الثاني، اليوم السبت الموافق 4 يونيو، على مسرح السلام، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية.

وقد استطاع عرض "هاملت بالمقلوب" منذ افتتاحه في شهر مارس الماضي، تحقيق نجاح نقدي وجماهيري كبير خلال الموسم الأول والثاني، وتم إقراره على عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة، ليكون مقررًا دراسيًا على الطلاب هذا العام.

‏‎يذكر أن عرض "هاملت بالمقلوب" من بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور واضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، إخراج مازن الغرباوي .