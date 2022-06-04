أصالة تصرخ “لودي فين؟” على المسرح.. وابنها يرد: “مش مصدق انها نادتني امام 14 الف واحد”

كتب امير فتحي في السبت 4 يونيو 2022 03:50 صباحاً - في موقف طريف أثناء إحياء الفنانة الصورية أصالة حفلها في دبي في مساء الجمعة الثالث من يونيو، أوقفت الحفل لتبحث عن ابنها الأكبر خالد الذهبي وسط الحضور.

فخلال الحفل، توقفت أصالة عن الغناء، وقالت: “لودي فين”، ليرد عليها صارخا: “أنا هنا يا مامي، يا ماما، مش مصدق أنها بتنده علي أدام 14 الف واحد”، وبعدها غيرت من كلمات أغنيتها “لو تعرف حبيبي” لتضيف اسمه لها.

يذكر ان اصالة اطلت على جمورها على مسرح آرينا في مدينة دبي بإطلالة ساحرة جذابة حيث ارتدت فستان احمر وطويل وأنيق بينما كان يرفقها زوجها الشاعر العراقي فائق حسن في طريقها الى المسرح.