شاعر مصري يصف أم كلثوم بـ “الموالدية والانانية والذئب”.. وأسرة الراحلة تتدخل!

كتب امير فتحي في السبت 4 يونيو 2022 03:50 صباحاً - خرجت أسرة كوكب الشرق الفنانة الراحلة أم كلثوم لترد على ما قاله شاعر يدعى ناصر دويدار وتصريحاته بأنها كانت على علاقة بـ 11 رجلا.

ووصف الشاعر “أم كلثوم” بأنها موالدية وأنانية، وكانت تستغل حب وإخلاص الشعراء لها، قائلا: كانت بتلاعب أحمد رامي على الشناكل.

من جانبها، قالت جيهان الدسوقي حفيدة أم كلثوم، إن الأسرة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاتخاذ عقوبة رادعة ضد هذا الكاتب، الذي أساء لكوكب الشرق وأسرتها.

وقالت السيدة إنها تواصلت مع المحامي ياسر قنطوش للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم بلاغ رسمي ضد من أساء إلى كوكب الشرق، لأنه لم يسئ لها فقط بل أساء لتاريخها الفني الكبير.

بدوره، أكد ياسر قنطوش، المستشار القانوني، أنه سيبدأ غدا السبت رفع دعوى قضائية ضد الشاعر ناصر دويدار يتهمه فيها بخدش الأعراض والعرض بسمعة وتاريخ كوكب الشرق بشكل مسيء، مؤكدا أن العقوبة المقررة في هذا الأمر قد تصل إلى الحبس 3 سنوات.

وكان اتحاد كتاب مصر أقام أمسية، بعنوان الأغنية المصرية وجدان أمة، وخلال الأمسية قال دويدار: أحمد رامي وقع مع واحدة موالدية، ويقال إن أم كلثوم صاحبت 11 رجلا، ويقال أيضا إنها تزوجت 11 مرة.

وتابع دويدار: نحن نتعامل مع أم كلثوم مطربة عبقرية، مصر لم تنجب مثلها في التاريخ.. وبالمناسبة شكلها كان ملخبط.