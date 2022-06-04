شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت، 4 يونيو ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذى يعد وحدًا من أهم نجوم السينما المصرية، حيث ولد عبد العزيز عام 1946 في حي الوردان بالإسكندرية، وهو من أسرة متوسطة الحال، بدأ دراسته في مدارس الحي ليتابعه تخصصه الجامعي في كلية الزراعية جامعة الاسكندرية حيث حصل على ماجستير في تربية النحل.

قرر محمود عبد العزيز بعد ذلك تغيير المسار كليًا وترك التحصيل العلمي جانباً ليدخل عالم التمثيل حيث كانت بدايته عندما قدمه المخرج نور الدمرداش في مسلسل "الدوامة" مع محمود ياسين ونيللي عام 1973، ويعتبر هذا المسلسل هو بداية انطلاقه، وقدم بعد ذلك دور البطولة أمام النجمة نجوى إبراهيم وذلك في فيلم "حتى آخر العمر" والذي تم عرضه في عام 1975،

برز محمود عبد العزيز في فيلم "الحفيد" عام 1975، وانطلق بعدها في عالم البطولات السينمائية، ومن أهم أفلامه "طائر الليل الحزين"، "شفيقة ومتولي"، "بناتنا في الخارج"، "العذراء والشعر الأبيض"، "تزوير في أوراق رسمية"، "إعدام ميت"، "الطوفان"، "الكيف"، "أبناء وقتلة"، "جري الوحوش"، "أبو كرتونة"، "الكيت كات"، "البحر بيضحك ليه"، "الجنتل"، "سوق المتعة"، "الساحر"، "ليلة البيبي دول"، "إبراهيم الأبيض".

وفى الدراما التليفزيونية قدم محمود عبد العزيز مسلسلات "البشاير"، و"رأفت الهجان" بأجزائه الثلاثة، "محمود المصري"، "باب الخلق"، "جبل الحلال"، ومسلسل "راس الغول" الذى تم عرضه في عام 2016، وكان آخر أعماله في عالم الفن.

رحل عن عالمنا الفنان القدير محمود عبد العزيز يوم 12 نوفمبر من عام 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاماً بعد ذلك اكتشف الأطباء وجود بعض الأورام وسافر إلى فرنسا للعلاج واستمر في جلسات العلاج الكيماوي ثم عاد إلى مصر، أكدت الأشعة التي قام بها في مصر أن السرطان قد تشعب في جسده وانتقل إلى الرئة والعمود الفقري والكبد والمخ أيضاً.