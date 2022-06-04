التهاب بالرئة وبيكح دما أسود.. تفاصيل إصابة أحمد زاهر بسبب مشهد حريق بفيلم "فارس"

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أحمد زاهر خلال لقاء أجراه في "تليفزيون الخليج 365" عن أصعب المشاهد والإصابات التي تعرض لها أثناء تصوير فيلمه الجديد "فارس"، قائلاً: "الأكشن نفسه حاجة صعبة ومرهق جدًا فى التصوير وكان طول الوقت في إصابات، فمثلاً بصور يوم ويحصلى إصابة ونقعد أسبوع ونرجع نكمل وعشان كده الفيلم أتصور في سنة ونص، ولكن أصعب المشاهد مشهد الحريق، لأنى صورت حوالى 22 ساعة جوة نار وريحة بنزين وجاز ودخان أسود، وحصلى التهاب على الرئة وقعدت أكح 14 يومًا دم أسود وروحت كشفت وعملت أشعة والحمد لله تعافيت مع العلاج ورجعنا كملنا تصوير بعد كده".

وعن وجود ابنته ملك بنفس الفيلم بدور شقيقته قال أحمد زاهر: "فاجئتنى لأنى كنت قلقان عليها لما المخرج رؤوف عبد العزيز اختارها وسألته اشمعنا ملك فقالى شكلها أختك مش بنتك، وهو كان شافها في نسل الأغراب ولؤلؤ وقالى أنا مقتنع بيها وعاوزها فقلتله خلاص منك ليها اتعاملوا مع بعض أنا مليش دعوة، وطبعا أنا ووالدتها وجهناها شوية والمخرج كمان لكن المجهود كان عليها هي وكنت متخوف من الكاركتر ده لأن الناس اتعودت عليها في أدوار الدراما، وأول مرة تعمل دور في خفة دم وكوميدى، وطريقتها بجد كانت بتضحكنى في الكواليس".

وعن سبب إهداء الفيلم للفنان الراحل نور الشريف قال أحمد زاهر: "الأستاذ نور الشريف أول واحد اكتشفنى وقدمنى فى أول بطولة في وقت مكنش في قنوات غير الأولى والتانية وكل المسلسلات 5 أو 6 مسلسلات مش زى دلوقتى، واكتشفنى من المعهد واخد تليفونى وبعد سنة لقيتهم بيكلمونى واكتشفت انى هعمل معاه دور ابنه وانا كنت فاكر أنى رايح أعمل مشهدين، وبجد اتعلمت منه على المستوى الإنسانى والفنى والاجتهاد في الشعل وحب الفن وبجد هو أبوية الروحى، وأنا فاكر وقت ما ووزنى زاد اتخانق معايا ومع مراتى ومكنش يعرف انى مريض ولما عرف كلمنى في التليفون وقالى متزعلش بس انت ابنى وخايف عليك".

تدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.