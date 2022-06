شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تحتفل بعيد ميلادها الـ47 اليوم.. ممثلة ومخرجة وتساعد اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم السبت نجمة هوليود أنجلينا جولي بعيد ميلادها الـ 47 وسط احتفاء من جانب محبيها حول العالم لما لها من شعبية جارفة اكتسبتها طوال مسيرتها الفنية بالإضافة إلى مواقفها الإنسانية التي دومًا ما جعلتها قدوة لكثيرين بسبب موقفها تجاه الدول الفقيرة حول العالم ومساندتها لأزمات اللاجئين ما جعلها دومًا ما تحظي بمكانة خاصة لدى محبيها وجمهورها حول العالم.



وُلدت أنجلينا جولي في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، في 4 يونيوعام 1975، ولعبت دور البطولة في فيلم Gia قبل حصولها على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة في فيلم Interrupted Girl .

أصبح اسم جولي أحد أكبر الأسماء في هوليوود، حيث لعبت أدوار رئيسية في أفلام مثل Wanted، وMr. and Mrs. Smith، وSalt وفيلم Changeling الذي أكسبها ترشيحًا لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة رئيسية.



وفي وقتٍ لاحق، لعبت دورًا رئيسيًا كما كانت المنتجة التنفيذية لفيلم ديزني Maleficent الذي جذب إقبالًا دوليًا ضخمًا.

كما تجاوزت حدود التمثيل من خلال موهبتها كـ مخرجة، حيث وضعت بصمتها على عدة أفلام منها In the Land of Blood and Honey، وUnbroken إضافةً إلى فيلم By the Sea الذي شاركت فيه مع رفيقها وزوجها براد بيت. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر من أكبر الناشطين في حقوق الإنسان.

كما اشتهرت بدورها المجتمعي حينما قامت بزيارة النازحين في أكثر من 20 بلدًا بما في ذلك سيراليون والعراق وأفغانستان والأردن وسوريا والإكوادور والبوسنة وهايتي وغيرها.