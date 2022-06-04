أنباء عن نقل شاكيرا للمستشفى وإصابتها بنوبة قلق شديدة!

كتب امير فتحي في السبت 4 يونيو 2022 02:47 صباحاً - أفادت أنباء عن نقل النجمة شاكيرا إلى مستشفى تيكنون في برشلونة لتلقي العلاج عقب معاناتها من نوبة قلق شديدة مرتبطة بأزمة خيانة حبيبها لاعب كرة القدم في نادي برشلونة جيرارد بيكيه.

وكشف موقع مجلة Hola! أن يوم السبت 28 مايو الماضي اكتشتف شاكيرا خيانة بيكيه لها عقب عودتها من مهرجان كان الفرنسي، ورافق شاكيرا للمستشفى بيكيه بالإضافة إلى أفراد من عائلتها.

وذكر الموقع أن جيران شاكيرا وبيكيه شاهدوا سيارة إسعاف تتواجد بالقرب من منزلهما، تواجد بيكيه معها وبدا عليه علامات القلق، مشيرين إلى أن الأطباء سألوا شاكيرا إن كانت تحتاج رعاية نفسية أم لا.

كما أكد موقع El Periodico الإسباني الذي كشف عن خبر خيانة بيكيه مبكرا، أن المرأة التي اكتشتف شاكيرا خيانة حبيبها بيكيه معها وتهدد استقرار حياتهما العاطفية، هي شقراء شابة في العشرينات من عمرها، تعمل مقدمة للمبارايات والحفلات.

وكشف الموقع أن شاكيرا وبيكيه من المتوقع أن يصدران بيانا قريبا للإفصاح عن موقفهما وتوضيحه لجمهورهما.