كيم كاردشيان مستعدة لتناول “البراز” يوميا في سبيل الحصول على شباب دائم!

كتب امير فتحي في السبت 4 يونيو 2022 02:47 صباحاً - قالت نجمة برنامج الواقع الأمريكية كيم كارداشيان إنها على استعداد لفعل أي شيء يمكنها من البقاء شابة حتى لو كان ذلك الشيء هو البراز، حسب تعبيرها.

وأضافت النجمة البالغة من العمر 41 عاماً في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: “كنت لأجرب أي شيء. إذا أخبرتني أن علي حرفياً أن آكل البراز يوميا وأن ذلك سيجعلني أبدو أصغر سناً، فإنني سأفعل ذلك”.

ولم يفوت مستخدمو الإنترنت الذي قرأوا هذا الخبر الفرصة للسخرية من كارداشيان فقال أحدهم: “لماذا أشعر أن هذا يعني أنها فعلت ذلك بالفعل؟”، بينما علق آخر: “ما هي كمية البراز التي نتحدث عنها هنا؟”. ويتزامن رد الفعل هذا مع الإعلان عن إطلاق النجمة لماركة مكياج جديدة تابعة لها.