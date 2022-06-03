شكرا لقرائتكم خبر عن مسلم يطرح أحدث أغنياته "مين كان سبب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب مسلم، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" أغنية سينجل جديدة "مين كان سبب" وهى أغنية درامية، من كلمات وألحان مسلم وتوزيع موسيقى على الدين عمر وإخراج أحمد ماريو.

وتقول كلمات الأغنية:

وقفت ساعات الكون بتبكي ف بعدها

حتى الهوا مبقاش يغازل السما

مين كان سبب

وقفت دموعي ف وقتها، ساعة الوداع

حتى أنا.. مبقيتش أنا

مين كان سبب

وقفت بكل ما فيها تنهي المسألة

مشيت وروحي عندها

أنا كنت أيه.. من قبلها

والحبر دايب ع الورق

صورنا لما حرقتها

غريبة قلبي اللي اتحرق

ويحيي الفنان مُسلم حفلاً غنائيًا بقاعة المهر بساقية الصاوي، يوم السبت الموافق 4 يونيو المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، وسيقدم مسلم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة التي يعشقها جمهوره.