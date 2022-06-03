شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم كيرة والجن قبل عرضه 30 يونيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة هند صبري، عن مقطع فيديو تشويقي لفيلم "كيرة والجن"، المقرر طرحه في 30 يونيو الجاري بدوري العرض السينمائي، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، اللقطات الاولي من العمل المنتظر، وكتبت: "مَثِّل إنك مش خايف، لحد ما تصدق، وعدوك يصدق، الإعلان التشويقي لفيلم كيرة والجن، 30 يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي، أحداث الفيلم مستوحاة من قصص حقيقية".

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية الطبيب "أحمد عبد الحى"، وهو شخصية حقيقية كان موجودًا أثناء فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، وكانت شهرته وقتها "أحمد كيرة"، وخلال الأحداث يلتقى "أحمد كيرة مع عبد القادر شحاتة الجن وهو الشخصية التى يجسدها النجم أحمد عز، فيصبحان صديقين مقربين، ويشاركان فى التصدى للاحتلال الإنجليزى ضمن إطار من الإثارة والتشويق.