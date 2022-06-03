شكرا لقرائتكم خبر عن عرض إضافى لمسرحية "عائلة تس" بموسم جدة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر القائمون على موسم جدة، إقامة عرض إضافى لمسرحية "عائلة تس" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، ليقام العرض الأول في تمام الساعة العاشرة مساء، أما العرض الإضافى سيكون في تمام الساعة الواحدة صباحا وحتى الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية.

وتعرض مسرحية "عائلة تس" ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من الخميس 2 يونيو إلى الأحد 5 يونيو المقبل، على المسرح العربى في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مسرحية "عائلة تس" من بطولة مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفى البنا، دانا حلبى، والمسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج أوتاكا .

تتناول المسرحية عائلة مكونة من الأب بيومى فؤاد، ولديه ثلاثة أبناء، وهم مصطفى خاطر وشيماء سيف وأوس أوس، حيث يمتلك الأب مصنع للمياة الغازية باسم "تس كولا"، وخلال العرض، نجد أن تلك العائلة مهددة بالتفكك، بسبب تصرفات الاب ، وتتضمن المسرحية مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية "الأب " الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، وأبناءه في محاولتهم لابتكار حلول عملية تنقذهم من هذا الخطر.

المسرحية حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضها بموسم الرياض الماضي ، وشهدت إقبالاً جمياهيريًا من جميع الأعمار، ونفدت تذاكر المسرحية منذ الإعلان عنها، كما حضرها خلال موسم الرياض مجموعة من الإعلاميين المصريين، والسفير المصرى في السعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة.