نسرين طافش تستعرض لياقتها البدنية داخل الجيم

محمد الفلاح - الجمعة 3 يونيو 2022

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو جديد لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نسرين وهي تمارس رياضتها داخل الجيم وعلقت على الفيديو قائله: "ليت تفعل ذلك".

ويذكر أن آخر أعمال نسرين طافش المسلسل السوري " جوقة عزيزة"، من بطولة سلوم الحداد، أيمن رضا، هبة نور، ووسام حنا، نورا رحال، وغيرهم من نجوم الفن، من تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.