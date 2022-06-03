صبا مبارك تتألق بأحدث ظهور لها

محمد الفلاح - الجمعة 3 يونيو 2022

شاركت الفنانة صبا مبارك جمهورها بصور لها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت “مبارك” وهي ترتدي شيرت كت باللون الأصفر،وجيبة جلد باللون الأزرق، وتركت شعرها منسدلًا،وعلقت على الصورة قائلة: "فاكهة استوائية " مما أثار إعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل “توبه” الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، إنتصار، وآخرون.